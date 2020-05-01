محاولات مستميتة لتشويه صورة الدولة.. رواد التواصل الاجتماعى يهاجمون جمال عيد

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الناشط جمال عيد بسبب سعيه المستمر لتشويه صورة الدولة.





قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "جمال عيد لا يكل ولا يمل فى سعيه الدائم للتشويه والهدم واشاعة عدم الاستقرار فى البلاد ووجد ضالته فى ازمة كورونا والتى تواجهها مؤسسات الدولة المصرية بكل امكانيتها لحماية شعبها من خطر يهدد حياة وارزاق كل المصريين".





وتساءل آخر: "كيف تسكت الدولة على محاولات المخربين لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعى للتشكيك فى جهود الدولة ومؤسساتها ونشر للاخبار الكاذبة وبث الشائعات".





وقال آخر : "هل ينبغى على كل الشرفاء والمخلصين فى كافة الجهات سواء الطواقم الطبية الدين يواجهون الخطر واجهزة الدولة ان يصمتو على تلك المحاولات المغرضة .. الا يجب مواجهة تلك الشائعات التى تهدد الامن والاستقرار بالقانون".