AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

محاولات مستميتة لتشويه صورة الدولة.. رواد التواصل الاجتماعى يهاجمون جمال عيد

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى رماح
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الناشط جمال عيد بسبب سعيه المستمر لتشويه صورة الدولة.

قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "جمال عيد لا يكل ولا يمل فى سعيه الدائم للتشويه والهدم واشاعة عدم الاستقرار فى البلاد ووجد ضالته فى ازمة كورونا والتى تواجهها مؤسسات الدولة المصرية بكل امكانيتها لحماية شعبها من خطر يهدد حياة وارزاق كل المصريين".

وتساءل آخر: "كيف تسكت الدولة على محاولات المخربين لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعى للتشكيك فى جهود الدولة ومؤسساتها ونشر للاخبار الكاذبة وبث الشائعات".

وقال آخر : "هل ينبغى على كل الشرفاء والمخلصين فى كافة الجهات سواء الطواقم الطبية الدين يواجهون الخطر واجهزة الدولة ان يصمتو على تلك المحاولات المغرضة .. الا يجب مواجهة تلك الشائعات التى تهدد الامن والاستقرار بالقانون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب إطلاق الشائعات.. رواد مواقع التواصل يهاجمون جمال عيد

اللي بيعمله أخطر من فيروس كورونا .. هجوم رواد التواصل الاجتماعى على جمال عيد

يساريون يطالبون الدولة بالإفراج عن الإرهابيين من السجون بسبب كورونا.. ورواد السوشيال ميديا يهاجمونهم

فين ملايينك من مساعدة المحتاجين.. رواد التواصل الاجتماعى يهاجمون جمال عيد

ترشيحاتنا

حمدي المرغني ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الليلة

فيديوجراف.. ماذا يفعل البرنس داخل فيلا أبوهشيمة؟

شاهد.. تعليق جديد من محمود كهربا بعد ظهوره في رامز مجنون رسمي

للمرة الأولى .. الصحة: 358 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

أخبار الرياضة.. أول تعليق من كهربا بعد ظهوره في برنامج رامز جلال.. أحمد فتحي ينعي صديقه.. إيفونا يغازل جماهير الأهلي

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس