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رياضة

أموال قطر تهدد استمرار أمرابط مع النصر السعودي

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:30 م
أمرابط لاعب النصر
أمرابط لاعب النصر السعودي
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محمد السعيد
يسعى نادي السد القطري للتعاقد من النجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير سعودية، أن السد القطري يسعى لاستغلال الخلاف بين أمرابط وإدارة النصر بشأن رابته، للتعاقد مع اللاعب خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي المدير الفني لفريق السد القطري، سبق وأعلن الموسم الماضي، إعجابه الشديد بقدرات أمرابط الفنية.

وكانت أمرابط هدد مؤخرا إدارة النصر بالرحيل حال إجباره على تخفيض راتبه، بسبب تجميد النشاط الرياضي مؤخرا.

وشارك أمرابط مع النصر السعودي في 22 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، صنع خلالهما 8 أهداف، وسجل 3 آخرين.


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