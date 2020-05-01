عملت تقشير.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت رضوى الشربيني على صورتها ببعض الكلمات، وقالت "تقشير البشرة اختراع يا بنات".
وظهرت رضوى الشربيني، سويت شيريت باللون الأبيض، وعليه بعض الألوان الأخري بأكمام طويلة، واختارت تحته توب باللون الأسود، وهو ما أبرز من نعومة إطلالتها .
وأكملت رضوى الشربينى فى وضع الماكياج، حيث انها اعتمدت على الألوان الناعمة مع لمسات رقيقة من الرموش، وأحمر الشفاه باللون الكشميري الهادئ.
ولم تتكلف رضوى الشربيني في ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بإطلالة بسيطة وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on