متحدث الجيش الإسرائيلي يعلق على مسلسل النهاية





وكتب أدرعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "ما موقفي من مسلسل #النهاية؟ فهو لا يستحق التعليق.هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية #إسرائيل منذ تأسيسها.يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم.شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الابدين.





أمام الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة".





وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعربت عن اعتراضها على ما جاء بِشأن دمار وانتهاء إسرائيل وهجرة اليهود إلى الدول الأوروبية، في المسلسل ذي طابع خيال علمي تدور أحداثه بعد 100 عام تقريبا.



