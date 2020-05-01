الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق المرحلة الثالثة من شباب بيحب مصر

أعلن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة شباب بيحب مصر والتي أطلقتها المديرية لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمساجد والأماكن المحيطة بالمراكز للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ذلك غدا السبت.

وأضاف الصبروط أن المبادرة تشمل تطوع مجموعة شباب المراكز على مستوى 8 إدارات فرعية على مستوى المحافظة ففي إدارة شباب بنها سيجرى التنفيذ بمراكز شباب بنها والقناطر الخيرية وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة والعبور وكفر شكر وشبين القناطر.

وأوضح أن التنفيذ سيجرى في 49 قرية تابعة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وضرورة نشر الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية بهدف رفع روح الانتماء للوطن والمشاركة في حل القضايا والمشكلات المجتمعية.

فى سياق متصل ينظم مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة في القليوبية دورة تعليم الإشارة أون لاين "المستوى الأول" الذي يهدف إلى إدماج الصم وضعاف السمع داخل المجتمع.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية أن تعليم لغة الإشارة له أهمية كبيرة مضيفا أن الفئات المستهدفة هي أولياء الأمور الذين لديهم أشخاص ذوي قدرات خاصة والأصم والذي لديه احتياجات وخدمات كثيرة.