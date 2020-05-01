الجزائر تستأنف نشاط كرة القدم بهذه الطريقة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لمواصلة النشاط الكروي في موسم 2019-2020، في مختلف المسابقات المحلية.





وعقد الاتحاد الجزائري اجتماعًا عن بعد، مساء الخميس، من أجل النظر في مصير مسابقات الموسم، حيث تقرر استئناف مسابقة دوري المحترفين ودوري الهواة ودوري رابطة ما بين الجهات "أكابر".





وخلال الاجتماع، وضع عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة دوري المحترفين، خارطة لاستكمال النشاط الكروي عقب انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تأكد حاجة الأندية لبرنامج إعداد للاعبين يتراوح بين 5 و6 أسابيع، ثم استكمال المباريات المتبقية من دوري المحترفين، خلال 8 أسابيع.





وعقب انتهاء الموسم، يحصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع، ثم يتم البدء في فترة إعداد جديدة لمدة شهر، استعدادًا للموسم الكروي الجديد "2020-21"، الذي سيتم إعلان مواعيد بدايته لاحقًا.





وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الجزائري، استئناف مباريات كأس الجزائر للأكابر برفقة دوري المحترفين.