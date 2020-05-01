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محافظات

بعد ظهور حالتين إصابة بكورونا.. ماذا يحدث في القصاصين بالإسماعيلية؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:15 م
مدينة القصاصين بالاسماعيلية
مدينة القصاصين بالاسماعيلية
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انجي هيبة
اتخذ مجلس مدينة القصاصين برئاسة هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة عدة إجراءات سريعة بعد ظهور حالتين حاملتين بفيروس كورونا المستجد .

وقالت هدى عبدالغفار رئيس المجلس إنه على الفور تم تعقيم الأماكن التى يسكن بها الحالتان عن طريق مجلس المدينة وبالمشاركة المجتمعية من محمد عشماوى والمهندس محمود حسونه أبناء مدينة القصاصين.

وأشارت إلى أنه تم تطهير وتعقيم المنازل مع تكثيف مركز لمادة الكلور حتى يتم القضاء على آثار لهذا الفيرس داخل المنازل أو خارجها.

وأوضحت أنها تلقت قرار المحافظ بعمل عزل لمنزل الحالات المصابة وتم بالفعل على العزل عن طريق مركز شرطة القصاصين.

وقالت إنها أنشأت غرفة عمليات على مدار الساعة برئاستها وعضوية المهندس سمير طلبه سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة الصحة بالقصاصين والأستاذ على السعيد مدير إدارة التضامن الاجتماعي وذلك لمواجهة أي ظرف قد يحدث ولمتابعة الأهالى الموجودين بالمنازل المذكورة.
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