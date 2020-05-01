مياه الجيزة تساهم فى حملة مكثفة لتطهير وتعقيم شوارع الجيزة

أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استمرار حملات تطهير وتعقيم الأماكن العامة والمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، فى إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأشار بدوى إلى أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتأمين العاملين والحفاظ على سلامتهم، من خلال توفير مستلزمات التعقيم لكافة العاملين، وتطهير المكاتب والمقار الإدارية والمحطات ومواقع العمل بصفة مستمرة، والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سير العمل دون أى معوقات، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



