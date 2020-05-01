إيطاليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 28 ألفا و236 حالة

سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، 269 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.





ونقلت الوكالة عن جهاز الحماية المدنية الإيطالية، قوله إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير وصل إلى 28236 شخصًا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.





وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.