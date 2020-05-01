عميد زراعة عين شمس يحدد نسبة الاقتباس بالمقالة البحثية لطلاب النقل













وأضاف عميد كلية زراعة ان طلاب فرق النقل يجب عليهم الا يقتبسوا من مواقع الكترونية غير موثوق بها واذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس على 30% ونوه ان تكون الصياغة من الطالب حسب رؤيته وسوف يتم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو الي 15 يونيو.





وأكد الدكتور احمد جلال أنه خلال من 2 مايو الي 7 من الشهر نفسه سوف يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية المطلوبة من طلاب فرق النقل.





وأوضح جلال أن المقالة البحثية لاتقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقمي القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكودي ،ثم يكتب الطالب مقدمة ووتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختبارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها او حل المشكلة.





وأشار الدكتور أحمد جلال الي كتابة الموضوع وطريقة كتابتها من خلال عدم الخروج عن سياق او نطاق الموضوع ووضع عناصر للموضوع والهدف منه هو حل المشكلة وفي النهاية تكتب ملخصا للمقالة البحثية تقتصر علي 200 الي 300 كلمة ويكون محتوها ماهي النتائج الي توصلت اليها.





وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.



