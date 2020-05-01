مستقبل وطن: العمال عمود مصر الفقري وقلبها النابض

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حرب مستقبل وطن، تحية إجلال وتقدير وعرفان لسواعد مصر المخلصة وجنودها الوطنيين من العمال الأوفياء؛ الذين مارسوا دورًا وطنيًا على مدار تاريخ مصر المحروسة، وذلك بمناسبة عيد العمال.





واضاف رشاد، في تصريحات له:" أوجه لكل عمال مصر في عيدهم أسمي معاني الشكر والتهاني، وأؤكد أنهم أصحاب عزيمة وإيمان راسخ وعشق في تراب وطنهم؛ وأنهم لم يكونوا في يوم من الأيام أصحاب مطالب فئوية، وكانوا دوما منحازين للعمل والإنتاج والوقوف بجانب بلادهم".









واشار رشاد، إلى أن عمال مصر دائما مصدر أمان وثقة واطمئنان على استمرار دفع عجلة الانتاج، وتعزيز الأمن القومي المصري، وسطروا بعرقهم وعزيمتهم ملحمة تاريخية من الكفاح.









وأضاف أن أزمة كورونا الحالية التي تهدد البشرية جمعاء ضرب خلالها عمال مصر اروع الأمثلة في عشق الوطن وتعزيز مسيرة التنمية.







