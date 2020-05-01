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توك شو

أعلن مفاجأة عن رامز وهاجم سما المصري.. سمير صبري يفتح النار على الجميع.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق المحامي سمير صبري، على برنامج رامز مجنون رسمي، قائلًا: "رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سادية في برنامجه، ويستهزئ بضيوفه".

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "رامز جلال بلطجي"، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد رامز جلال.

واستكمل: "برنامج رامز جلال يسيء إساءة بالغة للمرضى النفسيين، طبقًا لبيان مستشفى العباسية".


في السياق نفسه علق صبري، على القبض على الفنانة سما المصري، قائلًا: "أقل شيء وإن كان جاء متأخرًا هو القبض على سما المصري"، مؤكدًا أن سما المصري تدعو إلى الفسق.

وأضاف "صبري"،  أنه لديه حكما صادرا ضد سما المصري باستبعادها من انتخابات مجلس النواب لسوء أخلاقها، وكان حكمًا تاريخيًا لسوء السمعة، متابعا: "سما المصري عمرها ما كانت من الجمالية، وكانت من إحدى قرى الشرقية".

واستكمل: "أنا مش بخاف من سما المصري، ومش بخاف الا من ربنا"، معلقًا: "سما المصري دون المستوى، والحكم بسوء سمعتها يكفيني".

وكشف المحامي سمير صبري، أسباب تقدمه ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية في ظل أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "مفروض هو إللي يدعو المواطنين للالتزام، مش يقتحمه".

وأضاف "صبري"، أن محمد رمضان عبارة عن شخصيتين مزدوجتين، ويتعامل مع المجتمع بأسلوب خاطئ جدًا، ويمارس أعمال البلطجة في أعماله الفنية، معلقًا: "أغلب أعمال محمد رمضان بلطجة". 

وتابع: "محمد رمضان لديه موهبة رائعة، وأرجو أن يستغلها في رسائل الفن، وليس في أعمال البلطجة"، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية التي يكون بها رسالة تكون عملًا فنيًا، والأخرى تكون أعمالا بذيئة، مستكملًا: "أنا بتفرج على مسلسل البرنس لأنه عجبني".


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