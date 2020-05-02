الأكثر شيوعًا فى رمضان.. أسباب انتفاخ المعدة وطرق العلاج الطبيعية والأطعمة المسببة له

انتفاخ البطن والمعدة هي الأكثر شيوعًا عند الرجال بالتحديد، فهم الأكثر في تناول الأطعمة الضارة، والوجبات السريعة، والفئة الأكثر في شرب السجائر، كما يتسبب انتفاخ البطن والمعدة في صدور الغازات الضارة بصحة الشخص، كما يؤثر انتفاخ البطن والمعدة على صحة القولون.





ونستعرض خلال التقرير التالي علاج انتفاخ البطن والمعدة بطرق فعالة.





ما هو علاج انتفاخ البطن والمعدة؟





تعتبر الأعشاب واحدة من العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج انتفاخ البطن والمعدة، وتعمل على القضاء على الغازات التي تنتج من اضطرابات المعدة، وتساعد على تهدئة القولون العصبي، فتعرف على ابرز الأعشاب الطبيعية لعلاج انتفاخ البطن والمعدة بطريقة فعالة.





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النعناع لعلاج انتفاخ البطن والمعدة





يعتبر النعناع واحدا من المشروبات الشتوية التي تحتوي على فوائد عديدة، ومنها علاج بعض الأمراض مثل انتفاخ البطن والمعدة، كما أنه يعمل على دفء الجسم ومحاربة نزلات البرد والكحة، ويساعد على تهدئة القولون العصبي بطريقة كبيرة، ويقلل من إنتاج الغازات السامة.





البابونج لعلاج انتفاخ البطن والمعدة





واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم من وقت طويل في الطب البديل، لـ علاج انتفاخ البطن والمعدة، والتخلص من الغازات السامة في المعدة، والعمل على تهدئة القولون واضطرابات المعدة، وذلك من خلال شرب كوب أو أكثر خلال اليوم.





الزعتر لعلاج انتفاخ البطن والمعدة





كمية قليلة من مغلي الزعتر يساعد الشخص في الحفاظ على صحة المعدة، ويعتبر علاجا فعالا لانتفاخ البطن والمعدة، فهو يساعد على تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية، أو غير مهضومة جيدا.





أسباب انتفاخ البطن والمعدة





- تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف طبيعية.





- شرب المشروبات الغازية.





- تناول العقاقير الطبية مثل المسكنات والمضاد الحيوي.





- شرب السجائر.





- مضغ اللبان.





- تناول بدائل السكر في المشروبات.





- تناول الأطعمة البقولية مثل الفول والفاصوليا.





- التوتر والقلق الدائم.





- استهلاك السكر والملح بكميات كبيرة في الطعام والشراب.





- عدم ممارسة الرياضة.





- عدم شرب الماء بكميات كبيرة.





- شرب الكحوليات.





- تناول حبوب منع الحمل عند السيدات من أبرز الأسباب التي تؤدي لإصابتها بـ انتفاخ البطن والمعدة.





أبرز الأطعمة التى تسبب انتفاخ المعدة خاصة فى رمضان





- عدم تناول الزبادي ..لاحتوائه على بكتيريا نافعة تساعد على الهضم وتخلصكِ من الانتفاخ





- ابتعدى عن الأملاح ..لأنه سيجعلكِ تشعرين بالانتفاخ وحبس الماء داخل الجسم.





- أكثرى من شرب الماء فهو يخلص الجسم من الدهون والغازات المتراكمة في البطن,





- قللى من النشويات.. فهى من أكثر الأطعمة التى تصيبك بانتفاخ المعدة.





- تجنبى المشروبات الغازية .. فهى تجمع الغازات في المعدة ويفضل الابتعاد عنها تمامًا.





وذكرت مجلة "هيليس" أن 30% من نساء أمريكا يعانين من مشاكل الانتفاخ، مؤكدة أنه ليس بالضروري أن يكون الانتفاخ متعلقا بمشاكل داخل المعدة، ففي بعض الأحيان يكون الانتفاخ بسبب الأطعمة التي تتسبب في غازات داخل المعدة والجهاز الهضمي، وهى:





•القرنبيط واللفت : من الخضروات التي تحتوي علي نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة , فالسكريات التي تترسب في المعدة دون هضم تجعل البكتيريا تتخمر بدون هضم فيؤدي إلي إنتاج الغازات والتسبب في الانتفاخ.





•البقوليات : مثل العدس وفول الصويا والبازلاء تتسبب في حدوث غازات , بسبب احتوائها علي بعض السكريات والألياف التي قد لا يستطيع الجسم امتصاصها, فعند وصول البقوليات إلي الأمعاء الغليظة تنتج في الفور الغازات .





•التفاح : فبالرغم أنه يحتوي علي 4.5 % من البروتين و10 % من الفيتامينات و لكن كثرة احتوائه علي الألياف والسوربيتول والسكريات يساعد علي انتفاخ المعدة.





•المأكولات الملحية : المأكولات التي تحتوي علي نسبة عالية من الصوديوم يؤدي إلي احتباس المياه ، فالصوديوم متوفر في اغلب المأكولات مثل الحساء والخبز.



