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محافظات

بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:53 م
شاهد..كيف تم دفن
شاهد..كيف تم دفن متوفي بفيروس كورونا ببلبيس في الشرقية
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محمد الطحاوي

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بتعقيم وتطهير مقابر قرية السعيدية عقب تشييع جثمان سائق توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقامت بتعقيم الشوارع الرئيسية بالقرية وفحص جميع المخالطين للحالة المتوفاة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.


كان عدد من أهالي قرية السعيدية بمركز بلبيس استقبلوا اليوم جثمان "مصطفي ع" سائق عقب وفاته داخل مستشفي العزل بتمي الأمديد وتشييع الجثمان بمقابر القرية وسط إجراءات وقائية احترازية شديدة.


كما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بتعقيم قرية بني صالح التابعة لرئاسة المركز عقب إصابة عامل بإحدى مصانع مدينة العاشر من رمضان بفيروس كورونا المستجد.

 

فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأحترازية وعزل المخالطين للحالة لمدة 14 يوم تحسبا لوجود أي أصابات أخري بالفيروس.

 

فيما أكد مصدر بديوان عام مركز بلبيس انه تم عزل 25 فرد عزلا منزليا بواقع 4 أسر بذات المبنى الموجود به الحالة المصابة بالفيروس وجاري تقديم كافة الدعم اللازم وتوفير المواد الغذائية للأفراد المعزولين.

 

وأضاف المصدر أنه تم عزل 4 أفراد من أسرة واحدة عقب إصابة فرد بقرية أنشاص وتم تعقيم وتطهير جميع الشوارع والأماكن الهامة والحيوية.

بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
بعد دفن متوفى كورونا.. ماذا فعلت محافظة الشرقية بقرية السعيدية؟
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