الأدخنة غطت السماء.. حريق ضخم يلتهم معرض ملابس بميت غمر.. والمحافظ يكشف التفاصيل.. فيديو وصور

شب حريق هائل اليوم بمعرض الشباب بمركز شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى تفحم محتوياته بالكامل فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل انتقاله للمبانى المجاورة.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بنشوب حريق هائل بمعرض الشباب بمركز شباب ميت غمر المقابل لمبنى ديوان عام رئاسة مركز ومدينة ميت غمر.
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المبانى المجاوره فيما أتى الحريق على محتويات المعرض بالكامل ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تداعيات حريق معرض ملابس بمركز شباب ميت غمر فور علمه بوقوع الحريق، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح.
ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بالانتقال الفوري لموقع الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطفاء وحماية المواطنين والممتلكات بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه على الفور توجهت قوات الدفاع المدنى إلى موقع الحادث لاخماد الحريق بـ12 سيارة إطفاء و3 سيارات إسعاف وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية بينما اشتعلت محتويات المعرض.
وأكد محافظ الدقهلية توفير الدعم اللازم والتأكد من انتهاء الحريق وسلامة المواطنين سواء من أصحاب المحلات أو الأهالي.
وأشاد محافظ الدقهلية بدور قوات الحماية المدنية وتعاملها المهني في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي دون وقوع خسائر بالأرواح.