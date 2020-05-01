الأدخنة غطت السماء.. حريق ضخم يلتهم معرض ملابس بميت غمر.. والمحافظ يكشف التفاصيل.. فيديو وصور

شب حريق هائل اليوم بمعرض الشباب بمركز شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى تفحم محتوياته بالكامل فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل انتقاله للمبانى المجاورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بنشوب حريق هائل بمعرض الشباب بمركز شباب ميت غمر المقابل لمبنى ديوان عام رئاسة مركز ومدينة ميت غمر.





وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المبانى المجاوره فيما أتى الحريق على محتويات المعرض بالكامل ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.



