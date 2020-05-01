أناهيتا.. شاهد صور الطفلة الإيرانية صاحبة أجمل ابتسامة في العالم

صاحبة أجمل ابتسامة في العالم، حصلت طفلة إيرانية على هذا اللقب بعد تداول صوها على مواقع التواصل الإجتماعي، وجهها الخمري وشعرها الأسود وعيناها باللون الأزرق جعلها مميزة.





والطفلة أناهيتا صاحبة الأربعة أعوام، ولدت في أصفهان بإيران في 10 يناير، لأب يدعى هاشم جاد، وأم تدعى، مريم هاشم جاد عام 2016، ونشرت والدتها أول صورة لها في يونيو عام 2018 ومنذ ذلك الوقت وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.





دشنت والدة أناهيتا حساب خاص بابنتها ويحمل اسمها، ووصل عدد المتابعين إلى 728 ألف متابع في فترة قصيرة، و شاع عن اناهيتا قبل شهرين أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن كانت نفت والدتها هذه الشائعات وقالت أنها بصحة جيدة، وأكدت على صحة ابنتها الجيدة من خلال مقطع فيديو لها وهي تلهو وتضحك.





واسم اناهيتا يرجع إلى أحد الآلهة الإيرانية وهي إلهة المياه، وكان معترف بها في الهند وإيران، وكانت مرتبطة بالخصوبة والحكمة والشفاء.