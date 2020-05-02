من لم يشاهد مسلسل الاختيار آثم.. الإفتاء توضح فبركة تصريحات المفتي

نفت دار الإفتاء المصرية ما تم تداوله عبر بعض المواقع المشبوهة حول إدلاء فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بتصريحات لم تصدر عنه مطلقا.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان الليلة، أن ما قامت بنشره بعض المواقع والحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين مناف للصحة والحقيقة وأن مفتي الجمهورية لم يصدر عنه هذا التصريح.
الجدير بالذكر أن بعض الحسابات المشبوهة، التي تختفي وراءها عناصر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كانت قد نشرت صورة لفضيلة مفتي الجمهورية وادعت كذبا وبهتانا أنه قال (مسلسل الاختيار هو بمثابة جهاد في سبيل الفن ومن لم يشاهده آثم وعليه كفارة).
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان الليلة، أن ما قامت بنشره بعض المواقع والحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين مناف للصحة والحقيقة وأن مفتي الجمهورية لم يصدر عنه هذا التصريح.
الجدير بالذكر أن بعض الحسابات المشبوهة، التي تختفي وراءها عناصر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كانت قد نشرت صورة لفضيلة مفتي الجمهورية وادعت كذبا وبهتانا أنه قال (مسلسل الاختيار هو بمثابة جهاد في سبيل الفن ومن لم يشاهده آثم وعليه كفارة).