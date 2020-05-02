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فن

سلطانة المعز الحلقة 8 .. خطف شقيق غادة عبد الرازق

السبت 02/مايو/2020 - 01:31 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

وقامت غادة عبد الرازق "سلطانة" بإخبار شقيقها عن أمر الفتاة الإفريقية التي يبحث عنها زوجها محمود عبد المغني، كما أخبرته أنها تشك في أمره، وأنه يعمل مع أشخاص مشبوهين.

وقرر شقيقها الذهاب إلى منطقة الحادث؛ للبحث في الأمر ومعرفة الحقيقة، وهناك تم خطفه من قبل رجال مسلحين، بسبب القضية التي برأ بها شقيق محمود عبد المغني.

وكان شقيق غادة عبد الرازق "سلطانة" ، قد استطاع في الحلقة الخامسة أن يبرئ شقيق محمود عبد المغني، من التهم المنسوبة إليه، بعد دفاعه عنه في المحكمة.

كما كشفت الأحداث تورط محمود عبد المغني، في تهريب الآثار وأنه يخدع سلطانة وأن شقيقه لم يكن بريئًا من التهم التي وجتها له النيابة، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل بخصوص محمود عبد المغني.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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