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منوعات

90% من المتعافين بالهيدروكسي كلوروكين أصيبوا بمضاعفات أخطر من كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 03:03 ص
مريض بفيروس كورونا
مريض بفيروس كورونا
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أماني إبراهيم
يحذر الأطباء من أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين تم علاجهم بدواء الهيدروكسي كلوروكين، قد ظهر عليهم مضاعفات لأمراض خطيرة، مما يعني أن تلقي هذا الدواء له أضرار جابية خطيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد اوضحت دراستين أن أكثر من 90% من المتعافين من فيروس كورونا المستجد الذين تلقوا هذا العقار ظلت ضربات قلبهم غير منتظمة لفترة طويلة جدا، وقد تؤدي إلى نوبة قلبية وسكنتة دماغية حال عدم انتظام ضربات القلب لفترة طويلة.

وأوضحت دراستين هذه النتائج بأن عدم انتظام ضربات القلب هو أحد الآثار الجانبية المعروفة والمهددة للحياة، وتم التوصل إلى هذه النائج من خلال إجراء الدراسة في الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا.

ووجدت الدراستين أن أكثر من 90% من مرضى فيروس (كوفيد-19) في وحدات العناية المركزة بعدما اضطربت ضربات القلب، وهي علامة على أن الدواء قد يؤثر على وظائف القلب. 

وحذر طبيب القلب بجامعة نورث وسترن الدكتور روبرت بونو من أنه بمجرد ظهور هذه العلامات، لا يتم استمرار العلاج بالدواء نفسه، وكان قد استخدمه الأطباء في العلاج بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنه، ووصفه بالدواء المعجزة، وكان قد أشار الدكتور بونو في مقاله الافتتاحي إلى أن الهيدروكسي كلوروكين واحدا من بين العلاجات الممكنة نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للفيروسات.
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