90% من المتعافين بالهيدروكسي كلوروكين أصيبوا بمضاعفات أخطر من كورونا

يحذر الأطباء من أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) الذين تم علاجهم بدواء الهيدروكسي كلوروكين ، قد ظهر عليهم مضاعفات لأمراض خطيرة، مما يعني أن تلقي هذا الدواء له أضرار جابية خطيرة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد اوضحت دراستين أن أكثر من 90% من المتعافين من فيروس كورونا المستجد الذين تلقوا هذا العقار ظلت ضربات قلبهم غير منتظمة لفترة طويلة جدا، وقد تؤدي إلى نوبة قلبية وسكنتة دماغية حال عدم انتظام ضربات القلب لفترة طويلة.





وأوضحت دراستين هذه النتائج بأن عدم انتظام ضربات القلب هو أحد الآثار الجانبية المعروفة والمهددة للحياة، وتم التوصل إلى هذه النائج من خلال إجراء الدراسة في الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا.





أكثر من 90% من مرضى فيروس (كوفيد-19 ) في وحدات العناية المركزة بعدما اضطربت ضربات القلب، وهي علامة على أن الدواء قد يؤثر على وظائف القلب. ووجدت الدراستين أن



