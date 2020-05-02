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أخبار العالم

الصين تعلن إصابة واحدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات

السبت 02/مايو/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقال اللجنة في بيان نشره التلفزيون الرسمي الصيني: "لم يتم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة".

ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة 2053 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.
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