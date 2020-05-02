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سيارات

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة يعشقها المصريون والملقبة بالجمل

السبت 02/مايو/2020 - 02:01 م
تويوتا كورولا toyota
تويوتا كورولا toyota corolla 2007
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اشرف عطية

يفضل المصريين دائما اقتناء السيارات الاعتمادية و المتينة و
يفضلون بالطبع السيارات اليابانية ولكن توجد سيارة واحدة اتفق عليها كل الشعب
المصري و لقبوها بالجمل و هي من انتاج العملاق الياباني تويوتا ففي هذا السياق نطرح عليكم السيارة تويوتا
كورولا toyota corolla 2007




 تعرف تويوتا كورولا toyota corolla 2007  باسم الجمل من أكثر السيارات التي يؤكد أصحابها أنها سيارة
مميزة , وتوفرت السيارة في مصر من عام 2000 الى 2007 في الجيل التاسع منها , حيث
توصف بالاعتمادية العالية وأنها سيارة جيدة وتعتبر من أكثر الموديلات التي يمدحها
ملاك السيارات وعشاقها في مصر حيث يؤكدون أنها بلا أعطال تقريبًا ويؤكدون أنها
تستمر للعمل لفترات طويلة بدون مشاكل


تويوتا كورولا toyota corolla 2007 الجمل حقا من افضل ما انتج العملاق الياباني فلها سمعة في السوق المصري و لها تصميم ممتاز و اداء جيد علي الطريق و تستطيع ان تتعامل مع الطرق المصرية و طرق القيادة المصرية بكفائة بها تكييف جبار و عفشة ممتازة تضمن لك افضل مستويت الراحة علي الطريق و الوحيدة التي تتفوق علي كل السيارات في اعادة البيع .

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