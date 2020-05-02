تفاصيل أكثر سيارة مستعملة يعشقها المصريون والملقبة بالجمل

يفضل المصريين دائما اقتناء السيارات الاعتمادية و المتينة و

يفضلون بالطبع السيارات اليابانية ولكن توجد سيارة واحدة اتفق عليها كل الشعب

المصري و لقبوها بالجمل و هي من انتاج العملاق الياباني تويوتا ففي هذا السياق نطرح عليكم السيارة تويوتا

كورولا toyota corolla 2007 .





تعرف تويوتا كورولا toyota corolla 2007 باسم الجمل من أكثر السيارات التي يؤكد أصحابها أنها سيارة

مميزة , وتوفرت السيارة في مصر من عام 2000 الى 2007 في الجيل التاسع منها , حيث

توصف بالاعتمادية العالية وأنها سيارة جيدة وتعتبر من أكثر الموديلات التي يمدحها

ملاك السيارات وعشاقها في مصر حيث يؤكدون أنها بلا أعطال تقريبًا ويؤكدون أنها

تستمر للعمل لفترات طويلة بدون مشاكل.



