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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2-5-2020

السبت 02/مايو/2020 - 08:24 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى إم سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2-5-2020.

وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم  5 جنيهات
البطاطس  5 جنيهات
الخيار من 5 جنيهات
البصل من 9 جنيهات
الملوخية 5 جنيهات
الجزر من 2.5 جنيهات
الثوم 15 جنيها
الكوسة  5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الفراولة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
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