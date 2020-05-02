أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2-5-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى إم سى"، تقريرًا مُفصلا عن أ سعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2-5-2020.





وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 5 جنيهات

البطاطس 5 جنيهات

الخيار من 5 جنيهات

البصل من 9 جنيهات