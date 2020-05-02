استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى إم سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2-5-2020.
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 5 جنيهات
الخيار من 5 جنيهات
البصل من 9 جنيهات
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 5 جنيهات
الخيار من 5 جنيهات
البصل من 9 جنيهات
الملوخية 5 جنيهات
الجزر من 2.5 جنيهات
الثوم 15 جنيها
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الثوم 15 جنيها
الكوسة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الفراولة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الموز 10 جنيهات