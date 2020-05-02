عمليات التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة.. ولا شكاوى من إنجليزية أولى ثانوي حتى الآن

ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن:

أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وهى:الشرقيةالدقهليةالقليوبيةالغربيةالمنوفيةالبحيرةالمنياسوهاجبني سويفالأقصرالسويسالبحر الأحمرمطروح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لا بد من إدخالها بشكل صحيح، ولا بد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.





ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.

