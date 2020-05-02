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تعليم

التعليم تستعد لإصدار بيان لشرح آليات ومواعيد تسليم أبحاث طلاب المدارس

السبت 02/مايو/2020 - 02:07 م
بيان هام
بيان هام
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصدار بيان رسمي، لـ إعلان أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج.


وكان نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وتعد  المشروعات البحثية بديلًا للامتحانات التقليدية هذا العام، وشرطًا أساسيًا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من (الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة الدراسية الأعلى، مُشيرةً إلى أن الوزارة ستتولى عملية تقييمها وفق آليات محددة، بما يحقق المساواة بين الطلاب.

وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية، وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

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