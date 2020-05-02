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أخبار البلد

كما نشر صدى البلد.. وزارة الشباب تؤكد: لا عودة لفتح الأندية ومراكز الشباب

السبت 02/مايو/2020 - 03:17 م
الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة
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محمود مطاوع
نفى الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، ما تم تناوله من أخبار حول اتجاه الوزارة لفتح الأندية ومراكز الشباب بدءًا من منتصف شهر مايو الجاري واستئناف النشاط الرياضي.


وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة التزام الوزارة التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وإيقاف النشاط الرياضي ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح أن ما تم نشره من أخبار عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن استئناف عمل مراكز الشباب والأندية خلال شهر مايو الجاري هى بعيدة تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مهيبًا بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والرجوع إلى المصادر الرئيسية فى معلوماتها.


ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في المنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى دور الوزارة فى التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فى تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب لتقديم خدمات البريد والتأمينات للجمهور، إضافة إلى إتاحة عدد من المنشآت الشبابية كأماكن للحجر الصحي.


وكان مصدر مسئول نفى لـ"صدى البلد" ما تردد حول نية وزارة الشباب فتح الأندية ومراكز الشباب في منتصف شهر مايو المقبل.


وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بفتح الأندية حتى الآن، وذلك منعا للتجمعات.


وأضاف أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة جميع التدابير الاحترازية والوقائية.


وأشار إلى أنه سيتم  مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة، كما أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لأرواح المواطنين.
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