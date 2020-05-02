كما نشر صدى البلد.. وزارة الشباب تؤكد: لا عودة لفتح الأندية ومراكز الشباب

نفى الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، ما تم تناوله من أخبار حول اتجاه الوزارة لفتح الأندية ومراكز الشباب بدءًا من منتصف شهر مايو الجاري واستئناف النشاط الرياضي.









وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة التزام الوزارة التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وإيقاف النشاط الرياضي ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.







