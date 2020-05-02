مقتل وإصابة ضابطي شرطة أمريكيين في تحطم مروحية هليكوبتر.. صور

لقي ضابط في شرطة هيوستن حتفه، إثر تحطم طائرة هليكوبتر في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وأصيب ضابط آخر بجروح خطيرة، حسبما أخبر رئيس بلدية المدينة ورئيس الشرطة.





كان طيار وضابط تكتيكي للرحلة الجوية على متن الطائرة الهليكوبتر التابعة للشرطة الامريكية عندما تحطمت فوق مجمع سكني حوالي الساعة 2 صباحًا بتوقيت الولاية.





وقال رئيس شرطة هيوستن، آرت أسيفيدو، في مؤتمره الصحفي الثاني، إنه بعد الساعة السادسة صباحا، تم نقل الضابط المتوفى ومرافقه إلى مستشفى وبعدها توفي ضابط الرحلة التكتيكية.





وأضاف أسيفيدو أن الطيار مازال يخضع لعملية جراحية، وقد 'تعرض لاصابات شديدة لكن الشرطة تأمل في أن ينجو.





وتابع رئيس الشرطة في المؤتمر الصحفي الأول، بالقرب من مشهد تحطم الطائرة شمال ولاية هيوستن «ليس لدينا أي فكرة عن سبب سقوطه في هذا الوقت» وأكد ذلك في وقت لاحق من الصباح.





وقال اسيفيدو المقنع للصحفيين إنه لم تقع إصابات على الأرض في المجمع السكني.





وأضاف اسيفيدو ، إن الضباط حوصروا في حطام مهترئ قبل أن يقطعه رجال الإطفاء في المدينة الذين عملوا لمدة ساعة تقريبا ، مشيدا بإدارة الإطفاء بأنها "استثنائية"





وحدد أسيفيدو خطين في المؤتمر الصحفي الأول، قائلا: في حين أن الحطام كان مهمًا جدًا'، إلا أنه لم يشتعل، وتجنبت المروحية ضرب المباني السكنية





وقال اسيفيدو إن الدائرة لن تكشف عن أسماء الضباط حتى يتم إبلاغ أسرهم الممتدة.



