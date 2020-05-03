البرلمان يناقش مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم، الأحد، عقد جلساته العامة، لينظر خلال الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 28 أبريل 2020.





وسيتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس الاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التى دعت لإعلان حالة الطوارئ، وسيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس والأغلبية المطلوبة للموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ هى أغلبية عدد أعضاء المجلس.



