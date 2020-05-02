نجم الهلال يتلقى عروضا من الإمارات والسعودية للرحيل عن الفريق

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، أنه ما زال لم يحسم قراره بشأن وجهته المستقبلية.





وأعلن كارلوس إدواردو ، أن لديه بعض العروض في السعودية والإمارات، كما أكد أنه قد يقرر تجديد عقده مع الهلال في نهاية المطاف.





وأشار النجم البرازيلي ، إلى أنه لا زال يمتلك شهرين في عقده مع الزعيم، وبعدها سيقرر مصيره.





وأوضح أنه يركز حاليا على سلامة عائلته في ظل انتشار فيروس كورونا.





وتربط الأخبار بين كارلوس إدواردو وإمكانية البقاء في المملكة من خلال الانتقال لتدعيم صفوف الأهلي، كما تشر التقارير الإماراتية لرغبة العين في الاستفادة من خدماته.