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آمنة نصير: لا مانع من الزواج العرفي طالما معلنًا.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 08:07 م
امنة نصير
امنة نصير
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هاني حسين
قالت الدكتورة امنة نصير أستاذ  العقيدة والفلسفة الإسلامية، إنه لا مانع من زواج السيدات عرفيا  طالما سيشهد عليه ويكون معلنا، جاء ذلك ردا على تساؤل إحدى السيدات التي تريد الزواج عرفيا  كي لا ينقطع معاش والدها.

وأضافت امنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السيدة لن تسجل الازواج في الوثائق الرسمية فقط كي تحفظ المعاش".

وعن فيروس كورونا قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن  الإنسان أصيب بحالة من الغرور مرخرا، وكأنه  ملك الأرض وحيثيات العلم واسراره.

وتابعت: "ميكروب فيروس كورونا الضئيل الذي لا يري بالعين المجردة  كسر غرور الإنسان وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى".

وأكملت آمنة نصير: "لابد أن يدرك الجميع بأن البشر متواجدون على الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى وان الله هو الملك الاوحد".
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