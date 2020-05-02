ارتفاع إصابات فيروس كورونا بين أفراد الجيش الروسي إلى 1177 حالة

اعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بين افراد الجيش الروسي إلى 1177 حالة.





وأوضحت وسائل إعلام روسية أن 345 بين المصابين بفيروس كورونا، يخضعون للعلاج في مستشفيات تابعة لوزارة الدفاع، بينما يخضع آخرون للحجر الصحي في مراكز العمل والمستشفيات الميدانية، إضافة إلى نحو 500 جندي في العزلة المنزلية.





وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى أكثر من 123054 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1222 حالة.





وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ240 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".



