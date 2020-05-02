بلغة الإشارة.. سارة الشامي تشعل انستجرام

نشرت النجمة سارة الشامى، على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" مقطع فيديو جديد".





وظهرت سارة الشامى وهى تؤدى اغنية لأحد شركات المحمول بلغة الإشارة وعلقت قائلة "كل سنة وانتوا طيبين و كل رمضان وانتوا بخير.. قررنا نلعب شوية قبل الفطار علي الvideo call ممكن انتوا كمان تعملوا الڤيديو ده مع عيلتكوا وصحابكوا و تجمعوا العزوة تاني ❤️❤️".





وتشارك سارة الشامى فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.









مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.





وتقدم سارة دور فتاة تدعى "شيرين" وهي الصديقة المقربة لـ"ملك" والتي تقوم بشخصيتها الفنانة ياسمين صبري، والتي تشاركها كل حياتها بتفاصيلها وعلى طول مع بعضهما، وعندما تمر بمشكلة كبيرة تقف بجانبها وتحاول مساعدتها وحلها معها، مؤكدة على أن العمل سينال إعجاب الجمهور لأنه خفيف وعائلي يشبه حياتنا اليومية الطبيعية.



