محمد خميس: طب الأسنان مهنة عظيمة.. لكن التمثيل كان شغفي الحقيقي

قال الفنان محمد خميس، إنه مارس مهنة طب الأسنان لفترة، واصفًا إياها بأنها مهنة عظيمة جدًا، لكن طبيعتها الصارمة وعدم قدرتها على التوافق مع التزامات أخرى كانت السبب في اتخاذه قرارًا حاسمًا بالتفرغ للتمثيل.

وأضاف خميس، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن طب الأسنان مهنة لا تُحب الشريك، موضحًا: «يعني مينفعش أبقى دكتور وليّ تصوير أو عندي سفر أو التزامات تانية، لما وصلت لمفترق طرق، وأنا عندي شغف بالتمثيل من وأنا صغير، مفيش ترددت خالص، مشيت في طريق التمثيل فورًا».

وأشار إلى أنه كان يمارس التمثيل خلال دراسته الجامعية في كلية طب الأسنان بكل الشغف والحماس الذي توفره الفرق الجامعية، لكن عقب التخرج اتجه مع زملائه إلى العمل الطبي وابتعدوا عن الفن، مستطردًا: «بعد سنة واحدة بس من التخرج اتجمعنا تاني، وعملنا فريق تمثيل مستقل وبدأنا ندخل مهرجانات، منها المهرجان القومي للمسرح، وبعدها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وده كان إنجاز كبير لأن دخول المهرجان مش سهل».

