محمد خميس: ملامحي الحادة تجعلني قريبا من أدوار الشر

قال الفنان محمد خميس إن المسرح من أجمل وأصدق التجارب التمثيلية التي يمكن أن يخوضها أي ممثل، موضحًا أن ما يميز المسرح هو العلاقة اللحظية والمباشرة مع الجمهور، حيث يتلقى الممثل ردود الفعل فورًا، سواء كانت إعجابًا أو انتقادًا.

وأضاف خميس في لقاء مع الإعلامية د. منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في المسرح، المكافأة تأتي لحظيًا وأنا واقف على الخشبة، والعلاقة مع الجمهور علاقة تفاعلية رائعة ومتصلة طوال وقت العرض، على عكس السينما والتلفزيون، رغم متعتهم ومردودهم الكبير لدى الجمهور، إلا أن التمثيل فيهما لا يحمل نفس درجة الاتصال اللحظي كما في المسرح".

وأكد أن المسرح يتطلب التزامًا قويًا جدًا، وهو ما لا يُتحقق دائمًا، لكنه يظل الشكل الفني الأقرب إلى قلبه.

وعن اختياره للأدوار، أوضح خميس أنه يرى نفسه في كل الأدوار سواء كانت طيبة أو شريرة، لكنه أشار إلى أن ملامحه الحادة تجعله قريبًا من أدوار الشر، التي يراها أكثر تحديًا من غيرها، مضيفًا: "تجسيد الشر يحتاج طاقة وتفاصيل داخلية أكثر، لذلك أشعر بتحدٍّ كبير ومتعة خاصة عند تقديم هذه الشخصيات".