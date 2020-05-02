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مرأة

بمجوهرات أنيقة.. أنابيلا هلال تبهر متابعيها على إنستجرام

السبت 02/مايو/2020 - 10:32 م
انابيلا هلال
انابيلا هلال
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية أنابيلا هلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ناعمة.

وتألقت أنابيلا هلال مرتدية توب باللون الأسود لإبراز جمالها الطبيعي، كما خطفت الأنظار وانهالت عليها التعليقات ذات الكلمات الرقيقة.

واما من الناحية الجمالية وضعت أنابيلا بعض اللمسات فاختارت اللون الوردي كـ لون اساسي في الشفاه وأعلى العين.

وتركت أنابيلا خصلات شعرها القصير منسدلة بطريقة جذابة تخطف الأنظار، مما أبرز جمال ملامحها.

وارتدت أنابيلا هلال بعض المجوهرات الأنيقة باللونين الأخضر والذهب الأبيض مما أضفى على إطلالتها نوعا من الرقي.

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