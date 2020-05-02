أخبار البرلمان| تفاصيل البيان المرتقب لـ رئيس الوزراء أمام النواب غدا.. ومطالب بمنح موظفى القطاع الخاص إجازة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 2 مايو: مع طرحه برلمانيًا..20 معلومة عن مشروع قانون البنك المركزي الجديدبرلماني يطالب بمنح موظفي القطاع الخاص أجازة قبل عيد الفطر.. إعرف السببالتعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة على طاولة البرلمان غدا.. تفاصيلتفاصيل البيان المرتقب لـ رئيس الوزراء أمام البرلمان غداصناعة النواب تعلق على تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعاتهدفهم جنى الأموال.. النواب تحذر من عصابات كوروناتعليم النواب تكشف خطة الحكومة في امتحانات الجامعات في ظل كورونا