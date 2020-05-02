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برلمان

أخبار البرلمان| تفاصيل البيان المرتقب لـ رئيس الوزراء أمام النواب غدا.. ومطالب بمنح موظفى القطاع الخاص إجازة

السبت 02/مايو/2020 - 11:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
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