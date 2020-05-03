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لجنة مكافحة كورونا: وصلنا لمرحلة الذروة في تفشي الفيروس .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 04:02 ص
لجنة مكافحة كورونا:
لجنة مكافحة كورونا: وصلنا لمرحلة الذروة في تفشي الفيروس
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محمد شحتة
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أنه رأى مشهدا مرعبا في الشارع بتجمع الشباب بعد الحظر، موضحا أننا في حاجة لتشديد العقوبات على من يخرق النظام، لأن هناك من لا يلتزم بإجراءات الدولة.


وأضاف، في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث  وتقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الشعب استهان بكورونا، والفيروس لا يستهان به، مشيرا إلى أن إجراءات الوقاية من الفيروس لا يتم الالتزام بها في الأماكن والتجمعات العامة.

وتابع: وصلنا إلى مرحلة الذروة في انتشار فيروس كورونا ستستمر حوالي عشرة أيام وبعدها تبدأ في الثبات أو الانخفاض.

 
كما علق الدكتور حسام حسني  رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة على بعض العقاقير المستخدمة مؤخرًا في علاج مرضى كورونا بالاضافة لـ بلازما الدم في علاج بعض الحالات، قائلا: "بلازما الدم إستغرقت وقت طويل لتجميعها من المتعافين ودخلنا في مرحلة التجارب السريرية ولدينا نتائج مبشرة في تخفيض حدة المرض".


وعقب على وفاة وكيل طب القصر العيني الدكتور هشام الساكت قائلًا: "الراحل وصل المستشفي متأخرا واستخدمت معه بلازما الدم  لكن حالته كانت متأخرة فحدثت الوفاة وبالتالي لا يمكن إعتبار حالة واحدة مؤشر للتجربة ففي المجمل النتائج مبشرة ".

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