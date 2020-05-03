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أخبار العالم

إصابة أول وزير عربي بـ فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت مصادر سودانية لموقع "العين" الإماراتي أن وزير الدولة والبنية التحتية السوداني، هاشم محمد ابن عوف أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليكون أول وزير عربي يصاب بالوباء العالمي.


ونقل الموقع عن المصادر قولها إن الوزير السوداني وضع نفسه بالعزل الصحي منذ أيام، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.


وأشار الموقع إلى أن وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، أعلن وضع نفسه بالعزل الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، الذي خالط أحد المصابين ووضع نفسه بالعزل الصحي.


وأعلنت وزارة الصحة السودانية يوم أمس السبت، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و5 وفيات.


ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 592 شخصا، بينهم 41 حالة وفاة.

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