في 7 خطوات .. هيونداي توضح الطريقة الصحيحة لشحن البطارية

كشفت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات في الشرق الأوسط عن عدد من النصائح والإرشادات الهامة لقائدى السيارات خاصة بشحن البطارية حال تعرضها للنفاد.





وأكدت الشركة، ضرورة توفير أدوات بسيطة لشحن بطارية السيارة بحيث تتضمن الأسلاك الخاصة بالشحن من جانب وتوفير بطارية سليمة من جانب آخر.





ونستعرض بعض الخطوات شحن البطارية باستخدام أسلاك الشحن من سيارة أخرى .







1- ضع ناقل الحركة في السيارتين على وضع الحياد أو الركن.



2- بعد ذلك اطفئ المحركين.



3- وصل أحد المشابك الحمراء بالطرف الموجب في البطارية المشحونة .



4- وصل المشبك الأحمر بالطرف الموجب في البطارية النافذة .



5- وصل المشبك الأسود الآخر في الطرف السالب في البطارية النافذة .



6- بعد ذلك شغل المحرك في سيارة البطارية الشاحنة.



7- في النهاية اضغط بهدوء على دواسة الوقود من 2000 إلى 3000 دورة في الدقيقة .







يعتبر نفاد شحن البطارية وعدم القدرة على تشغيل السيارة من أبرز المواقف المزعجة التي يتعرض لها مالكو السيارات، خاصة أن البطارية هي المصدر الرئيسي الأول في السيارة.