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رياضة

إدواردو يرد على أنباء رحيله عن الهلال السعودي

الأحد 03/مايو/2020 - 08:52 ص
إدواردو
إدواردو
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إسراء أشرف
رد البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي، على ما أثير بشأن رحيله المحتمل عن زعيم آسيا، خلال الفترة المقبلة، بعدما دخل في الفترة الحرة والتي تتيح له التعاقد مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

وقال إدواردو في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، إنه تلقى عدة عروض من أندية سعودية، وإماراتية، وقطرية من أجل الحصول على خدماته.

وتابع: "تبقَّى في عقدي مع الهلال شهرين، وسأنتظر حتى آخر يوم، ثم سأتخذ قراري بشأن مستقبلي احترامًا للنادي وعقدي الذي يسري معه".

وحول ما إذا كانت إدارة الهلال قد فاوضته على تجديد عقده، رد البرازيلي قائلًا: "لم تكن هناك مفاوضات بهذا الشأن، وكما ذكرت، سأنتظر حتى نهاية عقدي، ثم سأحدِّد ردّي على العروض".

وكانت أشارت تقارير صحفية أمس، السبت، إلى رغبة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في التعاقد مع إدواردو، بدءًا من الموسم المقبل.

ولن تحسم إدارة نادي الهلال، ملف استمرار أي لاعب في الفريق خلال الفترة الجارية، وستنتظر حتى عودة المنافسات الرياضية، بعد تجميدها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وانضم صانع الألعاب البرازيلي إلى صفوف الهلال عام 2015، وحقق معه عدة بطولات، كما يعد الهداف الأجنبي التاريخي لزعيم آسيا، بتسجيله 80 هدفًا.
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