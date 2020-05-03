بعد تسببه في دمار العالم.. خطوة إيجابية من قادة أوروبا لمواجهة وباء كورونا

تعهد القادة الأوروبيون بجمع المليارات للمساعدة في إيجاد لقاح وعلاجات لفيروس كورونا المستجد، كجزء من "تحالف دولي" لمكافحة الوباء.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يهدف مؤتمر التعهدات، المقرر عقده عبر الإنترنت يوم الاثنين، إلى سحب 7.5 مليار يورو (6.6 مليار جنيه استرليني) من التمويل لدعم الاستجابة العالمية لوباء كورونا.





وقال قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي إن تفشي المرض "تسبب في دمار وألم في جميع أنحاء العالم".





وأوضحوا أن الاستجابة "للتحدي العالمي" المطلوب "تجمع بين أفضل العقول في العالم - والأكثر استعدادًا - للعثور على اللقاحات والعلاجات التي نحتاجها لجعل عالمنا بصحة جيدة مرة أخرى".





وأضافوا أنه "سيتم تعزيز النظم الصحية التي ستجعلها متاحة للجميع، مع توفير اهتمام خاص بأفريقيا".





وكتب القادة أن "منصة التعاون العالمي" تهدف إلى تسريع البحث والتطوير والوصول وتوزيع لقاح كوفيد-19 والعلاجات الأخرى، مؤكدين دعمهم لمنظمة الصحة العالمية.