AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسببه في دمار العالم.. خطوة إيجابية من قادة أوروبا لمواجهة وباء كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:11 ص
خطوة إيجابية من قادة
خطوة إيجابية من قادة أوروبا لـ مواجهة وباء كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
تعهد القادة الأوروبيون بجمع المليارات للمساعدة في إيجاد لقاح وعلاجات لفيروس كورونا المستجد، كجزء من "تحالف دولي" لمكافحة الوباء.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يهدف مؤتمر التعهدات، المقرر عقده عبر الإنترنت يوم الاثنين، إلى سحب 7.5 مليار يورو (6.6 مليار جنيه استرليني) من التمويل لدعم الاستجابة العالمية لوباء كورونا.

وقال قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي إن تفشي المرض "تسبب في دمار وألم في جميع أنحاء العالم".

وأوضحوا أن الاستجابة "للتحدي العالمي" المطلوب "تجمع بين أفضل العقول في العالم - والأكثر استعدادًا - للعثور على اللقاحات والعلاجات التي نحتاجها لجعل عالمنا بصحة جيدة مرة أخرى".

وأضافوا أنه "سيتم تعزيز النظم الصحية التي ستجعلها متاحة للجميع، مع توفير اهتمام خاص بأفريقيا".

وكتب القادة أن "منصة التعاون العالمي" تهدف إلى تسريع البحث والتطوير والوصول وتوزيع لقاح كوفيد-19 والعلاجات الأخرى، مؤكدين دعمهم لمنظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مجموعة العشرين .. الملك سلمان يطالب بالتعاون واستعادة الثقة .. وبوتين يطالب بالممرات الخضراء

الصحة العالمية تقدر معدل وفيات كورونا بـ 10 أضعاف أنفلونزا

الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر سريعا بالشرق الأوسط.. عدد الإصابات بمصر لاتزال قليلة.. معدل وفياته بـ 10 أضعاف أنفلونزا

المرحلة الثانية من مواجهة كورونا انطلقت.. كيف يستعد العالم لمواجهتها؟

أبرز أثرياء العالم المتبرعين لمواجهة كورونا.. تعرف عليهم

أثرياء العالم يفتحون خزائنهم.. تبرعوا بسخاء في الحرب ضد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أبرزها إعلان الطوارئ.. تعرف على الأجندة التشريعية لجلسة البرلمان اليوم

لجنة مكافحة كورونا: وصلنا لمرحلة الذروة في تفشي الفيروس .. فيديو

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. كلمات مستحب ترديدها

أمريكا تعمل على تطوير 14 لقاحا للفوز بسباق علاج كورونا

جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد

ما يقال في سجود التلاوة ؟ 3 صيغ صحيحة احرص عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة

أبرزها زيادة العطش .. 5 مؤشرات على الإصابة بـ مرض السكر

جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد