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فن

موعد ومكان جنازة شقيق تامر شلتوت

الأحد 03/مايو/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن الفنان تامر شلتوت عن وفاة شقيقه الأصغر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كاشفا أن صلاة الجنازة تتم في مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت أثر حادث سيارة..و سيتم الدفن في مقابر العائلة في 6 أاكتوبر بعد صلاة الظهر".

وأضاف: "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

واختتم: "إنا لله وإن اليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء له".
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