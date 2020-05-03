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رياضة

توتنهام يقترب من ضم إيفان راكيتيتش

الأحد 03/مايو/2020 - 10:50 ص
راكيتيتش لاعب برشلونة
راكيتيتش لاعب برشلونة
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محمد السعيد
اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه رغم اهتمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان بضم راكيتيتش من برشلونة، إلا أن توتنهام يبدو الوجهة الأقرب للاعب.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة معجب بـ تانجاي ندومبيلي لاعب توتنهام، وقد يكون راكيتيتش جزءا من الصفقة.

وشارك إيفان راكيتيتش مع فريق برشلونة في 21 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، صنع خلالهما 3 أهداف.


وتبلغ القمية التسويقية لـ إيفان راكيتيتش 20 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


يذكر ان فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تسبب مؤخرا، في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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