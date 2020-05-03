بريطانيا استعدت للإعلان عن وفاة بوريس جونسون.. تفاصيل

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كواليس رحلة علاجه من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث قضى 3 أيام في العناية المركزة، قبل خروجه من المستشفى وتعافيه لفترة، قبل أن يعود لممارسة عمله بشكل اعتيادي.





وأوضح جونسون أن بلاده وضعت خطط طوارئ في حال وفاته، وذلك خلال فترة تلقيه العلاج بالعناية المركزة، مشيرا إلى أنه مر بأوقات صعبة.





وقال جونسون، في تصريحات لـ"صن اون صنداي: "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار موت ستالين"، معلنا تلقيه "ليترات" من الأكسجين، وذلك رغم نفي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في السابق وضع رئيس الحكومة على أجهزة التنفس الاصطناعي.





وأضاف أنه لم يكن في حالة جيدة للغاية وأنه كان على علم بوجود خطط طوارئ قائمة وترتيبات لدى الأطباء بشأن ما يجب فعله إذا تدهورت صحته.





وقضى جونسون، 55 عاما، أسبوعا في المستشفى بما فيها نحو 3 أيام في العناية المركزة، ثم خضع بعدها للعزل المنزلي مدة أسبوعين قبل العودة لمزاولة عمله.





وكان جونسون يرى أنه من الصعب تصديق أن صحته تدهورت خلال أيام قليلة، معترفا بأنه كان يجهل مدى سوء وخطورة فيروس كورونا.





وأضاف أن جميع المؤشرات كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وأنه كان يتساءل: "كيف سأخرج من هنا؟".



