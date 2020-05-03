السيسي : ذكرى انتصار العاشر من رمضان أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تحل علينا اليوم ذكرى أنتصار العاشر من رمضان، احد اعظم ايام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" يهل علينا اليوم ذكرى أنتصار العاشر من رمضان، احد اعظم ايام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لانه يوم العزة والكرامة، بل لانه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ ... ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور الي المستقبل "...











