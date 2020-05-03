AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أحمد نعينع.. أول قارئ لصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص

الأحد 03/مايو/2020 - 02:11 م
أحمد نعينع
أحمد نعينع
Advertisements
محمود ضاحي

لم تمنعه مهنة الطب من الابتعاد عن تلاوة القرآن الكريم،  فبصوته ترك بصمة على مدار السنوات الماضية بين قراء دولة التلاوة الحديثة، حتي أصبحت الأولوية له كأول قاريء يقرأ القرآن الكريم في مسجد عمرو بن العاص.


وقررت وزارة الأوقاف بث صلاة القيام إذاعيا من مسجد عمرو العاص بحضور الإمام وثلاثة مصلين بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.


مولده

ولد الشيخ الطبيب أحمد نعينع في مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ في عام 1954، وبدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتعلم أحكام القراءة والتجويد على يد الشيخ أحمد الشوا، وبدأ القراءة في الموالد والحفلات، حيث يتجمع الناس من كل مكان، ويعترف بأن هذه الموالد لها فضل عليه، قائلًا عنها: "لولا الموالد والحفلات ما كنت وصلت لما أنا فيه الآن".


التحق الشيخ نعينع بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وقرأ القراءات العشر خلال دراسته الجامعية على يد الشيخ محمد فريد النعماني، والشيخة أم السعد، بعد تخرجه عمل في المستشفى الجامعى بالإسكندرية.


اعتماده بالإذاعة المصرية

وفي عام 1979، تم اعتماده قارئًا بالإذاعة والتليفزيون‫، وبدأ اتجاهه نحو التلاوة بتأثره بقارئ القرآن فى بلدته الشيخ أمين الهلالي، صاحب الصوت الفريد، حتى اتجه إلى سماع كبار القراء عبر الإذاعة، وانبهر بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد رفعت، والشيخ عبدالباسط، والشيخ أبوالعنين شعيشع، والشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي.

 

واكتسب لقب "مقرئ الرؤساء"، لقراءاته أمام رؤساء مصر كانت المرة الأولى عندما قرأ أمام الرئيس جمال عبدالناصر، في حفل توزيع الأراضي علي صغار الفلاحين، وكان صغيرًا فوضعوه علي منضدة وقرأ سورة الفتح أمام الرئيس، فحمله وقبله وكان ذلك في عام ‏1959.‏

 

وبعد رحيل السادات ظل القارئ الطبيب يقرأ للرئيس الأسبق حسني مبارك‏ في كل مناسبة أو صلاة يحضرها ، وبعدها فى عهد الرئيس عدلي منصور، وتكرر الأمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث قرأ أمامه نحو خمس مرات.

قرأ أمام أشهر ملوك

قرأ الشيخ نعينع القرآن أمام أشهر ملوك ورؤساء وزعماء العالم، وجاب الدول العديد من الدول، ومنها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وباكستان والهند والولايات المتحدة وكندا وكل دول أوروبا خاصة في رمضان لإحياء ليال في تلك البلاد.

وفي عام 1985 فاز الشيخ نعينع بالمركز الأول في مسابقة القرآن الدولية التي أقيمت في الهند وبجدارة فاز أيضًا بالمركز الأول في مسابقة أخرى أقيمت عام 1995 في ماليزيا وكذلك كان ترتيبه الأول في مسابقة أقيمت في سلطنة بروناي.

 

ويعتبر لقاءه بعملاقين في التلاوة والفن، وهما: الشيخ مصطفى إسماعيل والموسيقار محمد عبدالوهاب، أبرز وأهم المحطات في حياته، حيث كان للاثنين تأثير كبير في حياته، وتعلم منهما الكثير.

 

 اقرأ أيضًا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد نعينع يحيي عزاء مبارك غدا

5 قراء في عزاء مبارك.. أبرزهم قارئ الرؤساء والملوك .. وإمام صلاة الجنازة

55 عاما من العطاء.. أبرز المحطات والقراء في ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم

الطبلاوي: وفاة محمد عصفور خسارة كبيرة لدنيا التلاوة

عبد الفتاح الشعشاعي.. قرأ في عزاء سعد زغلول وحصل على العديد من الأوسمة

الشيخ مصطفى إسماعيل .. قارئ القصر الملكي.. حصل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

ترشيحاتنا

وفاة نجم عالمي بفيروس كورونا

سلوى عثمان تروي تفاصيل مشهد الفزع في الحلقة التاسعة من البرنس.. صور

عزومتك عندنا.. طاجن عكاوي بالبصل مع الأرز الأبيض والحلو طربوش.. فيديو

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

رسميًا.. الحكومة الإيطالية تسمح بعودة تدريبات فرق الدوري غدًا

وزير التعليم: تسليم المشروع البحثي يتم مرة واحدة فقط إما إلكترونيا أو ورقيا

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

اليوم.. مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

وزير التعليم: نناشد طلاب الأول والثاني الثانوي بالمواظبة على تسجيل حضورهم للامتحانات عبر هذا الرابط

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ديانا حداد تستعرض أناقتها على إنستجرام

تجنب تناول الوجبات الجاهزة.. 4 أسباب تؤدي إلى الصداع النصفي

جذوره في قبر توت عنخ أمون.. العرقسوس اقتصر على ملوك الفراعنة وانتشر على يد الفاطميين