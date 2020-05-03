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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مقار صرف معاشات شهر مايو بمدارس ومكاتب بريد الهرم والدقي والعجوزة

الأحد 03/مايو/2020 - 01:30 م
محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع صرف المعاشات
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محمد الصاحى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقار صرف معاشات شهر مايو لمستحقيها بمدارس كفر نصار الابتدائية والناصرية المشتركة، بأحياء الهرم والدقي ومدرسة العجوزة الثانوية ومكتب الخدمات البريدية بالعجوزة.


وأكد أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لصرف المعاشات لأصحابها بدءًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى والمدارس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين.


وأوضح محافظ الجيزة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تمنع التزاحم أمام مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وحفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصه لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى.


وأشار إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فورًا.

محافظ الجيزة يتفقد مقار صرف معاشات شهر مايو بمدارس ومكاتب بريد الهرم والدقي والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد مقار صرف معاشات شهر مايو بمدارس ومكاتب بريد الهرم والدقي والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد مقار صرف معاشات شهر مايو بمدارس ومكاتب بريد الهرم والدقي والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد مقار صرف معاشات شهر مايو بمدارس ومكاتب بريد الهرم والدقي والعجوزة
محافظ الجيزة يتفقد مقار صرف معاشات شهر مايو بمدارس ومكاتب بريد الهرم والدقي والعجوزة
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