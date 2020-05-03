انتظروا حلول رمضان للأخذ بالثأر.. ذبح شاب وقت الإفطار بالصف

استغل ٤ أشخاص من إحدى عائلات الصف انشغال أهل قرية غمازة الكبرى في تحضير طعام الإفطار وهدوء القرية وقرروا الثأر لقريبهم فذبحوا شابا بمدخل قريته أثناء عودته لمنزله.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بمقتل شاب في قرية غمازة الكبرى بالصف، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتم العثور علي القتيل مصابا بجروح ذبحية وطعنات.









كشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن خلافات ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، حيث ارتكب قريب المجني عليه جريمة في شهر رمضان منذ عامين فقررت أسرته الأخذ بالثأر في ذات الشهر.





وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيقات.