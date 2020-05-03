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رياضة

رد الجميل.. النجم الساحلي يدعم حمدي النقاز بعد حكم سجنه 4 أشهر

الأحد 03/مايو/2020 - 01:32 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد السعيد
تضامن نادي النجم الساحلي التونسي، مع لاعبه السابق حمدي النقاز، بعد صدور حكم قضائي بحسبه 4 أشهر.

وكانت تقارير تونسية أكدت، الخميس الماضي، أن القضاء التونسي حكم بسجن حمدي النقاز 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية 100 دينار، بعد تعديه على موظف بالقول. 

وذكر موقع "تونس الرقمية" أن رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي كلف فريق دفاع قانوني، للانضمام إلى اللجنة التي شكلها الاتحاد التونسي لكرة القدم، للدفاع عن حمدي النقاز.

وأضاف الموقع، أن هذا القرار يأتي في إطار وقوف النادي إلى جانب أبنائه ورد الجميل لكل من حمل قميص الفريق.

يذكر أن حمدي النقاز فاز مؤخرا بقضيته ضد الزمالك، حيث حكمت الفيفا بتغريم القلعة البيضاء مليونا و300 ألف دولار لصالحه. 

وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمير الماضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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