AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمي للعزل.. تفاصيل

الأحد 03/مايو/2020 - 02:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قدمت نقابة الأطباء، بلاغ للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمى، تم قيده برقم  20148 بتاريخ 30 أبريل 2020 .

حيث تقدم العديد من الأطباء بشكوى للنقابة تفيد بإصرار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر انتشار العدوى بينهم.

وجاءت أسباب البلاغ في التالي:

1- قيام المديرة بتجاهل سرعة  إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذى أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى.

2- بعد إلحاح الطبيب عدة مرات تم أخذ مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه.

3- أصرت المديرة على إعادة المسحة (على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث أن هناك نسبة 35% من العينات تأتى سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس).

4- ظهرت النتيجة الثانية سلبية للفيروس، فطلبت المديرة من الطبيب أن يبدأ فى العمل، إلا أنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية للفيروس، وهو ما يعنى أن الطبيب اذا ما رضخ لطلب مديرة المستشفى وإستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لكان سببًا فى نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء من المرضى أو الطاقم الطبى بالمستشفى .

5-  قامت المديرة بمخالفة  قواعد مكافحة العدوى وذلك بأن قامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد ، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين. 

.
وطلبت النقابة التحقيق مع المشكو فى حقها لمخالفة قوانين الدولة الآتية: 
.
1-  مخالفة المواد 14 و 16 و 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى .

2- تعريض حياة الطواقم الطبية للخطر بالمخالفة للمادتين 238 و 244 من قانون العقوبات. 
 وتدعو النقابة جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون فى حقهم وواجبهم فى إتخاذ جميع إجراءات الوقاية و مكافحة العدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أى جهة إدارة فى توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى إتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيالهم 
واتس آب لجنة الشكاوى بالنقابة 01095111247
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلبية عينات عدد من أطباء وممرضات مستشفى جامعة المنصورة

جامعة المنصورة.. تصدر بيانا بالحالات المصابة والتى شفيت من كورونا

انتصارعلى كورونا.. مستشفيات مصر تحقق نجاحات ضد الفيروس اللعين

القصة كاملة للطبيب المصاب بـ كورونا داخل مستشفى الدمرداش

الصحة تكشف رحلة نتائج تحاليل فيروس كورونا من إيجابي لـ سلبي.. كيف ومتى يحدث التحول؟..متى يتم تحليل الـ PCR وإرسال المصابين بكورونا لمستشفى العزل؟.. المعامل المركزية تجيب

مستشفيات مصرية قهرت كورونا.. حكاية سقوط الفيروس القاتل في قبضة الجيش الأبيض

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

رسوم جديدة على البنزين وعقود اللاعبين وأغذية الحيوانات الأليفة.. مشروع قانون

مدير الأمراض الصدرية بـ الصحة: نتائج مبشرة لعلاج كورونا وبدأنا التجارب السريرية

اليوم.. مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على جميع المحافظات.. والعظمى 40 درجة

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

اليوم.. مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

وزير التعليم: نناشد طلاب الأول والثاني الثانوي بالمواظبة على تسجيل حضورهم للامتحانات عبر هذا الرابط

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ديانا حداد تستعرض أناقتها على إنستجرام

تجنب تناول الوجبات الجاهزة.. 4 أسباب تؤدي إلى الصداع النصفي

جذوره في قبر توت عنخ أمون.. العرقسوس اقتصر على ملوك الفراعنة وانتشر على يد الفاطميين