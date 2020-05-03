AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

سبب رئيسي للوفاة.. تعرف على أعراض السكتة الدماغية وأفضل العادات لتجنب الإصابة بها.. والآثار السلبية الناتجة عنها

الأحد 03/مايو/2020 - 09:30 م
السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
Advertisements
نهى هجرس
تعد السكتة الدماغية من أكثر الأمراض انتشارا التى تؤدى الوفاة، وتحدث السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ وينزف أو عندما يكون هناك انخفاض في تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ، مما يمنع أنسجة الدماغ من تلقي الأكسجين.

ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم أعراض السكتة الدماغية


السكتة الدماغية عند الرجال 
وفقا لمركز السيطرة على الأمراض ، السكتة الدماغية هي خامس سبب رئيسي للوفاة بين الرجال، كما أنها السبب الرئيسي للإعاقة التي تؤثر في الغالب على الرجال الأصغر سنًا الذين تقل أعمارهم عن 44 عامًا مقارنة بالنساء، تشمل أعراض السكتة الدماغية لدى الرجال غموض الكلام وضعف العضلات وتدلى جانب واحد من الوجه.


السكتة الدماغية عند النساء 
السكتة الدماغية هي رابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تشمل الأعراض الألم والهلوسة والضعف العام والغثيان أو القيء والنوبات والإغماء وضيق التنفس والارتباك والتغيرات المفاجئة في السلوك  .


أعراض السكتة الدماغية 
• الشلل 
• الالتباس 
• كلام غير واضح 
• خدر أو ضعف في الذراع والوجه والساق. 
• صعوبة في التحدث 
• صعوبة في المشي 
• مشاكل في الرؤية 
• دوار 
• فقدان التوازن أو التنسيق 
• صداع حاد ومفاجئ 

أفضل العادات التى تساعد على تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية

قال باحثون في دراسة علمية حديثة إن النساء اللائي يمارسن عادات صحية في منتصف العمر يقللن من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الثلث، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية . 

وأكد الباحثون ان العادات الرئيسية التي يجب أن تتبعها النساء بعد الخمسين هي ممارسة التمارين اليومية ، واستهلاك كميات أقل من الوجبات السريعة والكحول ، وعدم التدخين وتجنب زيادة الوزن.


وقال أستاذ القلب Goodarz Danaei ، مؤلف الدراسة ، أن تغيير العادات الصحية بعد الخمسين يحمي من السكتات الدماغية من خلال اتباع نمط غائي صحي . 

وأوضحت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي أدخلن تعديلات على نمط الحياة في منتصف العمر قل لديهن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى الطويل بما يقرب من الربع .


يسبب الإكثار فى تناول الصوديوم العديد من المشاكل الصحية و يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط فى تناولها لفترات طويلة مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

اقرأ أيضًا

أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لأستهلاكها بكميات أقل 

1. الجبن المملح
غنية بالكالسيوم والفوسفور والصوديوم وفيتامين ب 12 والفولات، ويضيف الملح الموجود في الجبن الكثير من الصوديوم للجسم لذا يجب شطف الجبن المنزلي تحت الماء الجاري لمدة 3 دقائق. 

2. الحساء المعلب
الحساء المعلب  يحتوى على الصوديوم والجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) ، وهي مادة مضافة أخرى تشكل العديد من المخاطر الصحية. 100 جرام من حساء الدجاج والأرز المعلب يحتوي على 181 ملج من الصوديوم و 100 جرام من حساء الطماطم المعلبة يحتوي على 377 ملج من الصوديوم.

3. الجمبرى
يحتوي الجمبرى المجمد والمعبأ والمجمد على الكثير من الصوديوم . للاحتفاظ بالرطوبة في الروبيان  لذلك  حاولى استهلاك الروبيان الطازج لأنه يحتوي على كمية أقل من الصوديوم. 



الأثار السلبية للسكتة الدماغية 
يعتبر ضغط الدم من أكثر الأمراض انتشارًا في كل أسرة مصرية ويجب اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم لتجنب التعرض لأرتفاع أو انخفاض ضغط الدم.

وكشف موقع powerofpositivity، عن الاثار السلبية لارتفاع ضغط الدم:
 - تصلب الشرايين الخاصة بك
- السكتة الدماغية
- مرض الكلي
- فشل القلب
- إحمرار الوجه
- دوخة

والآثار الجانبية لإنخفاض ضغط الدم:
- الشعور بالدوار
- الغثيان أو القيء
- الضعف العام
- عدم القدرة على التركيز
- رؤية ضبابية
- سرعة التنفس
- الشعور دائما بالارهاق

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابتعدى عنها .. أطعمة تسبب السكتة الدماغية

أغربها ألم الرقبة.. أعراض تنذرك بالسكتة الدماغية

احمى نفسك من السكتات الدماغية.. توقفى عن المعلبات والجبن المملح

السكتات القلبية.. حيل لتحمي نفسك وأطعمة كارثية توقفي عنها

ترشيحاتنا

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

أول رد فعل من غرفة المنشآت الفندقية على اشتراطات الإقامة الجديدة بالفنادق

بعد أنباء طلاقهما.. شاهد أغرب إطلالات هبة العوضي زوجة أحمد المحمدي.. صور

إلغاء الدوري الممتاز.. اتحاد الكرة يرد على واقعة خطاب الـ 13 ناديا

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

AdvertisementS

الحكومة : عدم إقامة أي حفلات أو أفراح وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفنادق

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

هل ستفرض الحكومة حظر التجول من الثالثة عصرا .. مصدر حكومي يرد

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

%50 من العمالة وإجازة كل 60 يوما.. الحكومة تحدد ضوابط عودة السياحة في أول يونيو

زلزال.. دار الإفتاء تحذر من شائعة صرخة يوم الجمعة في 15 رمضان

الحكومة: قوائم طعام محددة مسبقا وحظر تقديم الشيشة وقياس درجات الحرارة لرواد مطاعم الفنادق

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

مرتضى رفض يقف قصادي في المحكمة.. هشام سليم يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبدالعزيز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الكمامة والكحول.. مريام فارس تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

إفطار صائم وفرق مسحراتية.. كيف يبدو رمضان في نيجيريا؟

النبيتي الكلاسيك .. تفاصيل إطلالة أروى في حلقة باسم ياخور