سبب رئيسي للوفاة.. تعرف على أعراض السكتة الدماغية وأفضل العادات لتجنب الإصابة بها.. والآثار السلبية الناتجة عنها

تعد السكتة الدماغية من أكثر الأمراض انتشارا التى تؤدى الوفاة، وتحدث السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ وينزف أو عندما يكون هناك انخفاض في تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ، مما يمنع أنسجة الدماغ من تلقي الأكسجين.





ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم أعراض السكتة الدماغية









السكتة الدماغية عند الرجال

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض ، السكتة الدماغية هي خامس سبب رئيسي للوفاة بين الرجال، كما أنها السبب الرئيسي للإعاقة التي تؤثر في الغالب على الرجال الأصغر سنًا الذين تقل أعمارهم عن 44 عامًا مقارنة بالنساء، تشمل أعراض السكتة الدماغية لدى الرجال غموض الكلام وضعف العضلات وتدلى جانب واحد من الوجه.









السكتة الدماغية عند النساء

السكتة الدماغية هي رابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تشمل الأعراض الألم والهلوسة والضعف العام والغثيان أو القيء والنوبات والإغماء وضيق التنفس والارتباك والتغيرات المفاجئة في السلوك .









أعراض السكتة الدماغية

• الشلل

• الالتباس

• كلام غير واضح

• خدر أو ضعف في الذراع والوجه والساق.

• صعوبة في التحدث

• صعوبة في المشي

• مشاكل في الرؤية

• دوار

• فقدان التوازن أو التنسيق

• صداع حاد ومفاجئ





أفضل العادات التى تساعد على تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية





قال باحثون في دراسة علمية حديثة إن النساء اللائي يمارسن عادات صحية في منتصف العمر يقللن من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الثلث، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية .





وأكد الباحثون ان العادات الرئيسية التي يجب أن تتبعها النساء بعد الخمسين هي ممارسة التمارين اليومية ، واستهلاك كميات أقل من الوجبات السريعة والكحول ، وعدم التدخين وتجنب زيادة الوزن.









وقال أستاذ القلب Goodarz Danaei ، مؤلف الدراسة ، أن تغيير العادات الصحية بعد الخمسين يحمي من السكتات الدماغية من خلال اتباع نمط غائي صحي .





وأوضحت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي أدخلن تعديلات على نمط الحياة في منتصف العمر قل لديهن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى الطويل بما يقرب من الربع .









يسبب الإكثار فى تناول الصوديوم العديد من المشاكل الصحية و يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط فى تناولها لفترات طويلة مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية





اقرأ أيضًا





أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لأستهلاكها بكميات أقل





1. الجبن المملح

غنية بالكالسيوم والفوسفور والصوديوم وفيتامين ب 12 والفولات، ويضيف الملح الموجود في الجبن الكثير من الصوديوم للجسم لذا يجب شطف الجبن المنزلي تحت الماء الجاري لمدة 3 دقائق.





2. الحساء المعلب

الحساء المعلب يحتوى على الصوديوم والجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) ، وهي مادة مضافة أخرى تشكل العديد من المخاطر الصحية. 100 جرام من حساء الدجاج والأرز المعلب يحتوي على 181 ملج من الصوديوم و 100 جرام من حساء الطماطم المعلبة يحتوي على 377 ملج من الصوديوم.





3. الجمبرى

يحتوي الجمبرى المجمد والمعبأ والمجمد على الكثير من الصوديوم . للاحتفاظ بالرطوبة في الروبيان لذلك حاولى استهلاك الروبيان الطازج لأنه يحتوي على كمية أقل من الصوديوم.













الأثار السلبية للسكتة الدماغية

يعتبر ضغط الدم من أكثر الأمراض انتشارًا في كل أسرة مصرية ويجب اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم لتجنب التعرض لأرتفاع أو انخفاض ضغط الدم.





وكشف موقع powerofpositivity، عن الاثار السلبية لارتفاع ضغط الدم:

- تصلب الشرايين الخاصة بك

- السكتة الدماغية

- مرض الكلي

- فشل القلب

- إحمرار الوجه

- دوخة





والآثار الجانبية لإنخفاض ضغط الدم:

- الشعور بالدوار

- الغثيان أو القيء

- الضعف العام

- عدم القدرة على التركيز

- رؤية ضبابية

- سرعة التنفس

- الشعور دائما بالارهاق



